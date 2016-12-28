Махачкала, 28 декабря, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Большие сроки наказания получили два жителя Дагестана за преступления террористической направленности. Один из них — Сагидгусен Магомедов — проведет ближайшие 16 лет в исправительной колонии строгого режима за активное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований, другой — Ахмед Бибулатов — получил наказание в виде семи лет лишения свободы.

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33-летний Магомедов признан виновным в покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и взрывчатых устройств, сообщили ИА REGNUM 28 декабря в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Вступив в 2014 году в бандгруппу, Магомедов перевозил огнестрельное оружие и боеприпасы, выполнял другие поручения главарей НВФ. В апреле 2015 года он бросил гранату в полицейских в городе Буйнакске.

Второй осужденный так же стал членом НВФ в 2014 году. Среди других поручений главарей бандподполья, которые он выполнял, был подбор жителей региона для последующего вовлечения в террористическую деятельность. В доме у задержанного Бибулатова были обнаружены боеприпасы, граната РГД-5, взрывное устройство — взрыватель УЗРГМ.

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