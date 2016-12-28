Тбилиси, 28 декабря, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Парламент Грузии примет резолюцию о внешней политике, разработанную парламентской фракцией «Грузинская мечта». Текст резолюции состоит из 12 пунктов, в которых сформулированы основные приоритеты внешней политики страны.

ru.torange.biz Флаг Грузии

Первым пунктом и главным приоритетом в документе названо утверждение суверенитета, деоккупация и восстановление территориальной целостности страны мирным путем. Для достижения этой и других внешнеполитических целей Грузия продолжит утверждение демократии, развитие и усиление демократических институтов, а правительство направит все усилия на то, чтобы представить Грузию на международной арене как стабильную и безопасную страну и регионального лидера по развитию демократии и проведению реформ.

Безальтернативными приоритетами внешней политики Грузии в документе обозначены вступление в Евросоюз и НАТО. Для достижения этих целей Грузия продолжит осуществление соглашения об ассоциации с ЕС, углубит партнерство со странами Евросоюза, а также продолжит работу по выполнению решений Бухарестского саммита НАТО, осуществлению так называемого «существенного пакета» и повышению совместимости своих вооруженных сил с силами альянса.

Еще одной приоритетной целью правительства Грузии называется углубление взаимоотношений с США как главным стратегическим партнером и союзником. Кроме того, Грузия продолжит развитие взаимоотношений с международными организациями в многостороннем формате. Как ответственный член мирового сообщества, Грузия по-прежнему будет вносить вклад в борьбу со стоящими перед цивилизованным миром вызовами, особое внимание уделит участию в текущих военных операциях по обеспечению международной безопасности и стабильности, продолжит борьбу с международным терроризмом и организованной преступностью.

Отдельным пунктом резолюции вынесены взаимоотношения с Россией, в отношении которой правительство Грузии намерено продолжить рациональную политику, нацеленную на минимизацию внешнеполитических угроз, утверждение суверенитета и восстановление территориальной целостности Грузии.

Среди остальных приоритетов названы усилия по обеспечению стабильности в регионе, развитие соответствующих экономических, социальных и культурных связей, использование благоприятного геополитического положения страны для транснациональных проектов. Правительство Грузии собирается усилить внимание к проблемам проживающих за рубежом соотечественников, упрочить взаимоотношения с диаспорой и содействовать достойному возвращению находящихся за границей граждан на родину.

Последним пунктом резолюции обозначено обеспечение активного участия граждан и гражданского общества в осуществлении внешнеполитических задач.

Текст резолюции парламент собирается утвердить на этой неделе.