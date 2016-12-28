Ленинградская область, 28 декабря, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Решение транспортной проблемы в районе Мурино (Всеволожский район Ленинградской области) обойдется, согласно расчетам, в 1,2 млрд рублей. Это является приоритетным проектом для 47-го региона. Об этом сообщил 28 декабря глава комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Юрий Запалатский. Строительство развязки с КАД должно вывести этот застраиваемый под Петербургом поселок из транспортной «блокады».

Piotrus Транспортная развязка

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года было заявлено о поэтапном решении проблемы транспортного узла Мурино и Новое Девяткино: в начале следующего года будет организовано движение по КАД для жителей Западного Мурино, а затем — строительство развязки со съездом в направлении станции метро «Девяткино», чтобы впоследствии связать КАД и новый транспортно-пересадочный узел, который будет создан в этом районе.

«В государственную экспертизу уже направлена проектная документация по сооружению дорожной развязки с кольцевой автодорогой <…> Работы финансируются из областного бюджета и средств застройщиков, работающих в Западном Мурино», — отметил Юрий Запалатский.

Читайте ранее в этом сюжете: Пробки в Мурино под Петербургом обещают «размягчить» к середине 2017 года

Главный областной дорожник пояснил, что в первой половине следующего года будут приведены в нормативное состояние существующий технологический проезд с внешней стороны КАД и Верхняя улица с внутренней стороны КАД. Это даст возможность открыть проезд автотранспорта под кольцевой автодорогой. На втором этапе начнется строительство самой развязки.

«Кроме того, предполагается расширение подъездов к перекрестку Шоссейной улицы и технологического проезда — там будет создан регулируемый перекресток», — добавил председатель комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Как заявлял 8 декабря губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, для региона «первоочередным вопросом в перспективном развитии схемы является разгрузка от автомобильных заторов дорог тех поселений, где ведется активное жилищное строительство, в частности во Всеволожском районе — Мурино, Новое Девяткино, Бугры и Кудрово».