Москва, 28 декабря, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Европейский суд официально пока не принял никакого решения по поводу иска польской энергетической компании PGNiG о расширенном доступнее «Газпрома» к газопроводу OPAL, поэтому делать выводы о краткосрочных и долгосрочных перспективах пока рано. Не исключено также, что глава PGNiG Петр Возняк может лишь выдавать желаемое за действительное. Такое мнение сегодня, 28 декабря, ИА REGNUM выразил заместитель директора Фонда национальной энергетический безопасности (ФНЭБ) по газовым проектам Алексей Гривач.

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«Европейский суд ничего не отменял, во-первых. Во-вторых, пока нет публикаций самого решения, поэтому сложно судить, о чем именно идет речь. Мы знаем о событии только со слов одной из заинтересованных сторон — главы польской компании. Поэтому он вполне может передергивать, выдавать желаемое за действительное.

С моей точки зрения, Европейская комиссия вообще не принимала какое-то активное решение по этому вопросу. Они лишь, так сказать, не заблокировали и не запретили немецкому регулятору подписать соглашение с оператором газопровода OPAL, его акционерами», — сказал эксперт.

Он уточнил, что фактически решение о работе газопровода принимает не Еврокомиссия, а немецкий регулятор. Поэтому в принципе, по мнению аналитика, скорее всего, даже если Европейский суд и принял к рассмотрению иск от польской компании и предпринял какие-то действия на период рассмотрения этого иска, то непосредственно на механизм регулирования мощностей OPAL он, по идее, повлиять не мог.

«Потому что, насколько я понимаю, претензий к немецкому регулятору Польша не выдвигала, только к Еврокомиссии», — отметил Гривач.

Поэтому он предложил сейчас дождаться официального решения Европейского суда, уже после чего можно будет делать какие-либо выводы. Например, по поводу того, есть ли там краткосрочные последствия, и будет ли, приостановлен сам аукцион, который проводится оператором проекта.

Что касается долгосрочной перспективы, то правовых оснований оспаривать это решение, в общем-то, нет, сказал заместитель директора ФНЭБ по газовым проектам. Поэтому если какая-то энергетическая компания в частности польская «дочка» PGNiG считает, что она новым механизмом ограничена в правах, то тогда эта компания может тоже купить мощности газопровода.

А сам факт того, что эти мощности будут не использоваться, то это как раз и есть нечестная конкуренция, когда одну из компаний ограничивают, говорит собеседник. Ведь соглашение по OPAL о том, что мощности, которые сейчас не используются, могут быть выставлены на открытый аукцион. На который могут заявиться все желающие, третьи стороны, которых, кстати, так и не появилось за пять лет, пока эти мощности были зарезервированы.

«О чем тогда речь, какое может быть ограничение конкуренции или неправомерное решение. Так что, учитывая, что у Польши есть богатый опыт неудачных тяжб против «Северного потока», думаю, что этот послужной список пополнится еще одним таким «удачным» делом», — подчеркнул Алексей Гривач.

Напомним, что во вторник, 27 декабря, гендиректор польской газовой компании PGNiG Петр Возняк на пресс-конференции в Варшаве заявил, что суд Европейского союза приостановил решение ЕК об увеличении доступа «Газпрома» к трубопроводу OPAL — одному из отводов от «Северного потока».

По словам Возняка, решение судом было принято еще 23 декабря, а сейчас польская сторона ожидает, что оно будет опубликовано до конца года. Отметим, что за день до заявления главы польской компании «Газпром» уже нарастил физическую загрузку OPAL до 86%.

Напомним, что семь лет назад ЕК исключила трубопровод из-под регулирования и попросила провести аукцион по продаже газа на условиях, установленных регулятором, для чешского рынка. В связи с тем, что «Газпром» отказался выполнять эти условия, 50% мощностей газопровода были заморожены. В октябре текущего года российская компания все же получила расширенный доступ к OPAL.

После этого президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что это решение ЕК может создать риск для поставок газа между Украиной и Польшей. А 19 декабря правительство Польши подало жалобу в Европейский суд по поводу решения ЕК по «Газпрому».