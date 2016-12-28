Рига, 28 декабря, 2016, 16:09 — ИА Регнум.



txd Флаг Латвии

Меньше всего жители Латвии доверяют политическим партиям, Сейму и правительству, при этом в последние годы кризис недоверия к ним только углубляется, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром социологических исследований SKDS, сообщает газета Neatkarīgā rīta avīze.

По итогам опроса, проведенного по заказу Neatkarīgā rīta avīze, в декабре 2016 года самый низкий отрицательный рейтинг, минус 77, был у политических партий. Партиям доверяют всего 7% опрошенных, не доверяют — 84%, остальные респонденты не имеют конкретной точки зрения. Далее следует Сейм Латвии, рейтинг которого составляет минус 70,3. Рейтинг правительства страны — минус 54,7.

Стоит отметить, что последние несколько лет недоверие населения Латвии к политикам только росло, так если в конце 2014 года партиям доверяли 14% опрошенных, то в 2016 году, всего 7%. Также доверие к Сейму уменьшилось с 24% до 12%, к правительству — с 27% до 19%.

В свою очередь, самым высокий рейтинг доверия среди латвийцев получили образовательные учреждения, армия и церковь. Так, в декабре 2016 года рейтинг составил соответственно плюс 61,4, 38,6 и 34,1. Однако и эти учреждения в последние годы теряют доверие: к учреждениям образования доверие снизилось с 78% в 2014 году до 76% в 2016 году, к вооруженным силам — с 65% до 61%, к церкви — с 66% до 57%.

Также положительный рейтинг доверия, плюс 28,5 получил президент Латвии Раймонд Вейонис, однако и к нему доверие снизилось с 65% до 58%.

Стоит отметить, что жители Латвии стали меньше доверять и средствам массовой информации. Так, доверие к радио снизилось с 61% в 2014 году до 55% в 2016 году, к телевидению — с 62% до 51%, к печатным СМИ — с 50% до 39%, к информационным интернет-порталам — с 42% до 35%.

Положительный рейтинг доверия в конце 2016 года также был у самоуправлений — плюс 18,4, Банка Латвии — плюс 16,4, медицинских учреждений — плюс 6,3, профсоюзов — плюс 6,1. Отрицательным он был у неправительственных организаций — минус 0,8, и коммерческих банков — минус 12,5.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что недоверие между обществом и политиками растет: «Пропасть между обществом и парламентом, обществом и правительством только расширяется». Вейонис также считает, что премьер — министр Латвии Марис Кучинскис должен проанализировать, кто виноват в сложившейся ситуации: «Под каждой ошибкой всегда есть конкретное имя, фамилия. Принятые правительством и Сеймом решения, еще раз подтверждают, что не всегда депутаты полностью знакомятся со всеми предлагаемыми законодательными нормами, и голосование проходит по партийному принципу. Нужно увеличить ответственность политиков за каждое решение», — добавил Вейонис.