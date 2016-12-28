Иркутск, 28 декабря, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Следственные органы продолжают расследование уголовного дела, возбужденного после гибели людей в Иркутске от употребления спиртосодержащего средства «Боярышник». В настоящее время 16 фигурантам дела предъявлены обвинения, сообщает 28 декабря СКР.

Vlada.io Настойка боярышника

Отмечается, что всего по этому делу задержаны 22 человека. Семеро из них заключены под стражу, десять помещены под домашний арест, пять человек находятся под подпиской о невыезде. Шестнадцати из них предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Остальным фигурантам обвинения предъявят в ближайшее время.

Кроме того, в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Женщина находится под подпиской о невыезде.

Проведение судебно-медицинских экспертиз, назначенных следствием, продолжается. Их итогом станет установление причины смерти каждого погибшего. По данным на 28 декабря, в больницы Иркутска поступили 123 человека, предположительно отравившиеся метиловым спиртом. Из них скончались 77 человек, 11 пострадавших находятся в стационаре.