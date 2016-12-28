Рига, 28 декабря, 2016, 16:00 — ИА Регнум. В режиме отложенной уплаты акцизного налога из Латвии за десять месяцев 2016 года вывезено на 169 883 тонны или 20,28% нефтепродуктов меньше, чем за аналогичный период 2015 года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов, сообщает LETA.

Niagara Нефть

Так, уменьшился в основном объем дизельного топлива, вывезенного в другие страны ЕС — его отправлено 458 142 тонны, что на 190 034 тонн или 29,32% меньше, чем за десять месяцев 2015 года.

В свою очередь на 18,7% увеличился объем отправленного в другие страны сжиженного нефтегаза — до 119 135 тонн.

За десять месяцев 2016 года коммерсанты в режиме отложенной уплаты акцизного налога вывезли с таможенных складов 667 961 тонну нефтепродуктов. Большая часть (653 821 тонна) отправлена в другие страны ЕС.