Ростов-на-Дону, 28 декабря, 2016, 15:40 — ИА Регнум.



Unsplash Обломки самолета

Из Сочи, в районе которого потерпел крушение самолёт Ту-154 Минобороны РФ, летевший в Сирию с новогодними поздравлениями и лекарствами, обломки авиалайнера могут доставить на экспертизу в Ростовскую область. Об этом сообщает ряд региональных СМИ. Корреспонденту ИА REGNUM в приемной руководителя ОАО «325 Авиационный Ремонтный Завод» эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, ссылаясь на отсутствие руководства на месте.

На предприятии также уточнили, что рухнувший в акваторию Черного моря борт на этом заводе не ремонтировался.

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Напомним, самолёт Минобороны РФ, летевший в Сирию, разбился 25 декабря через несколько минут после вылета из сочинского аэропорта «Адлер». Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. В числе жертв авиакатастрофы — артисты Ансамбля имени Александрова, журналисты, врач Елизавета Глинка.

Поиск фрагментов самолёта и останков погибших продолжается. По последним данным Минобороны РФ, спасатели обнаружили 17 тел и 233 фрагмента тел погибших при крушении самолета Ту-154. Поисковые работы будут проводиться круглосуточно в течение месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону вспоминали студентов консерватории имени Сергея Рахманинова, оказавшихся на борту злополучного рейса. Это солисты хора — выпускник 2016 года Владимир Халимон и студент первого курса Дмитрий Бесчастнов. Семье Владимира Халимона будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 1 млн рублей.

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