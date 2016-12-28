Москва, 28 декабря, 2016, 15:30 — ИА Регнум. В наступающем году господдержка регионов России увеличится примерно на 9% и достигнет 1,6 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает 28 декабря ТВЦ.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

На совещании по сбалансированности региональных бюджетов в ближайшие три года глава правительства отметил, что в дальнейшем предоставление кредитов и субсидий властям субъектов РФ будет зависеть от того, насколько эффективно они работают. Будет введена персональная ответственность за невыполнение задач, поставленных государством.

По словам Медведева, необходимо прекратить «бесконечное распределение и перераспределение», которое, по сути, является просто «перелицовыванием» средств федерального бюджета, неправильно запланированных и замороженных. Председатель правительства отметил, что принятые меры позволят к 2019 году сократить в два раза дефицит региональных бюджетов по сравнению с текущим годом.