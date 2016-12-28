Ярославль, 28 декабря, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Ярославское муниципальное АО «Центр» планирует перечислить в «Городской фонд содействия развитию Ярославля» 700 тысяч рублей для обеспечения безопасности праздничных мероприятий на Советской площади и на улице Кирова в дни новогодних праздников. Как следует из повестки дня заседания Совета директоров АО «Центр», соответствующее поручение уже дал и.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Новогодний указатель

В документе отмечается, что деньги предназначены ООО «Охранная организация «АН-Секьюрити Ярославль» — «за обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов, охраны имущества и осуществления правопорядка в дни проведения новогодней ярмарки на Советской площади и улице Кирова города Ярославля на основании поручения исполняющего полномочия города мэра Ярославля В.В. Слепцова, зафиксированного в протоколе №77».

Подобная практика использования средств муниципальных предприятий для организации и проведения праздничных мероприятий не является уникальным явлением. Однако в этом году в Ярославле масштабы поборов впечатляют. По сведениям ИА REGNUM, 2 млн рублей перечислило городское ОАО «Возрождение», еще 1,5 млн потратило АО «Яргорэлектротранс», более 3 млн рублей — МАУ города Ярославля «Дирекция спортивных сооружений». И это лишь часть общих затрат муниципальных предприятий города.

В этой связи стоит отметить, что в условиях бюджетного кризиса, подобная «щедрость» муниципальных предприятий, и без того еле сводящих концы с концами, выглядит не уместной. При этом сами городские власти фактически врут, когда заявляют о внебюджетном финансировании затрат на праздничные мероприятия.

Что касается средств, перечисленных или планируемых к перечислению АО «Центр», то тут возникает ещё один резонный вопрос. Дело в том, что пропускной режим на Советской площади уже действует. Однако, как убедился корреспондент ИА REGNUM, лично побывавший на месте, на контроле стоят сотрудники полиции — с металлодетекторами, также явно относящимися к спецсредствам именно УМВД, а не частного охранного агентства. Кроме того, именно наряды полиции в большом количестве курсируют по всей территории ярмарки.

Из официальной информации, размещенной на сайте УМВД России по Ярославской области, следует, что полиция в праздничные дни несет службу в усиленном режиме. УМВД сообщает, что организует «контролируемый допуск граждан в места проведения праздничных мероприятий, в том числе путем периметрального ограждения территории с использованием турникетов, пропускной режим и проведение досмотровых мероприятий с использованием металлодетекторов».

Также в сообщении пресс-службы полиции отмечается, что «места проведения массовых мероприятий будут обследованы специалистами-кинологами с использованием служебных собак на предмет обнаружения взрывных устройств и взрывчатых веществ, после чего переданы под охрану полицейских постов». Про то, что правопорядок на территории новогодней ярмарки и других объектов будет обеспечивать частное охранное агентство, полиция не упоминает.

Впрочем, закон «О полиции» и не подразумевает ничего подобного. В частности, в ст. 12 п. 6 закона четко сказано, что правопорядок полиция обеспечивает совместно с представителями органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаторами публичных мероприятий. Частные охранные агентства в этой связи закон не упоминает.

Безусловно, что в период проведения массовых праздничных мероприятий полиция может усиливаться за счет подразделений, например, Росгвардии, добровольных народных дружин и, в том числе, частных охранных агентств. Однако вряд ли полномочия по организации режима безопасности и правопорядка при этом ложатся на частников.

Поэтому не совсем понятно, за что именно муниципальное предприятие должно заплатить частной охранной конторе 700 тысяч рублей. Но совершенно ясно, что по распоряжению Владимира Слепцова.