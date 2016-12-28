Вашингтон, 28 декабря, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Американская авиакомпания Delta Air Lines отказалась от покупки 18 самолетов Boeing 787 Dreamliner, сообщает 28 декабря Reuters.

Oliver Holzbaue Самолёт Boeing 787 Dreamliner

Стоимость расторгнутой сделки составляет более $4 млрд, учитывая текущие цены на авиалайнеры Boeing 787 Dreamliner.

Напомним, ранее представители Delta Air Lines заявили, что компания может пересмотреть сроки поставки четырех А350, заказанных у французской авиастроительной компании Airbus, и перенести их с 2018 на год или два.

Самолеты повышенной дальности Boeing 737−900ER будут поступать в компанию Delta Air Lines вплоть до 2019 года, согласно данным Delta Air Lines.

Delta Air Lines и другие ведущие американские авиакомпании стремятся замедлить расширение своих авиапарков в качестве ответной меры на существенное падением стоимости авиабилетов.