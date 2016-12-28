Рыбинск, Ярославская область, 28 декабря, 2016, 14:42 — ИА Регнум. В Ярославской области будет создан детский технопарк. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, проект будет реализован на условиях софинансирования за счет средств областного и федерального бюджетов.

Yarregion.ru Дети

Федеральная субсидия на создание детского технопарка выделяется Ярославской области по итогам конкурса Министерства образования и Науки РФ, который был проведен в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016−2020. Проект предполагается реализовать в Рыбинске. В его рамках планируется построить высокотехнологичный комплекс, на площадках которого юные таланты смогут проходить обучение по наиболее востребованным программам дополнительного образования и решать реальные задачи, поставленные перед ними промышленными предприятиями. Руководить процессом вместе со специалистами сферы дополнительного образования будут мастера промышленного производства.

«Мы планируем оперативно провести всю необходимую работу: отремонтировать помещения, установить оборудование, подготовить специалистов, чтобы наш центр открыл свои двери для ребят уже в сентябре 2017 года. Сегодня и в России в целом, и в нашем регионе очень высок спрос на инженерные кадры. Внедрение новой модели дополнительного образования, в которой естественнонаучное и техническое направления обозначены в качестве приоритетных, будет способствовать решению этого вопроса. Уверен, детский технопарк в Рыбинске станет одной из точек роста нашей Ярославской области — кузницей будущих высокопрофессиональных кадров для промышленных предприятий», — рассказал врио губернатора региона Дмитрий Миронов.

Впрочем, запрос на обучение по такой модели есть не только у работодателей, но и у самих ребят. В ноябре во время проведения в Ярославле заседания президиума госсовета РФ юные техники попросили Президента РФ Владимира Путина подумать о создании в регионе центра, который объединил бы в себе научно-лабораторную базу и возможности местных предприятий.

Планируется, что федеральная субсидия на строительство детского технопарка составит порядка 50−60 миллионов рублей. Региональный бюджет выделит на эти цели 30 миллионов.