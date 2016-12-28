Москва, 28 декабря, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Число желающих учиться в высших военных учебных заведениях увеличилось на треть в 2016 году. Об этом сегодня, 29 декабря, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании Общественного совета Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

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«В 2016 году зафиксирован один из самых высоких конкурсов. В этом году количество абитуриентов, поступавших в вузы Минобороны, возросло на 36%», — сказал Шойгу.

По его словам, конкурс в этом году в среднем составил десять человек на место.

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