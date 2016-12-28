Махачкала, 28 декабря, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов заявил о поддержке проекта по созданию Махачкалинского нефтеперерабатывающего завода. По словам Кузнецова, реализацию проекта тормозит тот факт, что ряд решений при строительстве завода не был согласован с Ростехнадзором, пишет Neftegaz.ru.

Neftehim Нефтеперерабытывающий завод

Министр назвал ключевыми вопросы безопасности объекта, а также возможности по обеспечению его сырьем такими компаниями, как Роснефть, Газпром нефть, ЛУКОЙЛ, Татнефть.

Напомним, Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод должны были запустить в текущем году. Его стоимость составляет около 6,5 млрд рублей, а производственная мощность — 1 млн тонн нефти в год. Процедура запуска затянулась из-за того, что Ростехнадзор не выдает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В то же время правительство Дагестана заявляет, что все нарушения, выявленные ведомством, уже устранены.