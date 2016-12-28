Пекин, 28 декабря, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Возле одного из китайских торгово-развлекательных центров установили гигантскую скульптуру петуха с лицом избранного президента США Дональда Трампа, сообщает 28 декабря France Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM С наступающим

Скульптура петуха с лицом Трампа была установлена в городском округе Тайюань, административном центре северной провинции Шаньси. Небольшие крылья скульптуры повторяют отличительные жесты Трампа. Уменьшенная копия появится в продаже, один 10-метровый экземпляр обойдется покупателям в $1 тыс. 700.

Напомним, ранее Дональд Трамп неоднократно высказывал критические замечания в адрес Пекина. Главной причиной недовольства Трампа являлась теневая монетарная политика китайских властей, которые с помощью контролирования курса национальной валюты КНР к доллару США добивались увеличения объема экспорта китайских товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря стало известно, что Трамп назначил главой образованного Национального торгового совета Питера Наварро, экономиста, сторонника «жестких» ограничительных мер в отношении Китая.

Наварро является автором ряда книг, посвященных Китаю, самой известной из которых является «Смерть от Китая: Как Америка потеряла свою производственную базу», и расценивает экспансию Китая не иначе как «экономическую войну», которой необходимо оказывать жесткое противодействие.