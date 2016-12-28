Москва, 28 декабря, 2016, 13:49 — ИА Регнум. В Совфеде возмущены моральным террором в Одессе, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря. «После ужасной трагедии с крушением российского самолета ТУ-154 весь цивилизованный мир соболезновал родным и близким погибших, соболезновал России, потерявшей своих лучших сынов и дочерей», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

«Лично меня особенно растрогал плакат, вывешенный у российского консульства в Одессе: «Нет слов, которые бы могли выразить нашу скорбь и пронзительную боль. Оккупированные одесситы», — говорит сенатор.

Однако этот плакат был практически тут же сорван радикалами «Правого сектора», возмущен он. «И вместо него появился другой: «Россияне, боярышника здесь нет». По сути, здесь мы имеем дело с моральным террором, который стал прямым продолжением террора физического, прямым продолжением тех кошмарных событий, которые случились в Одессе 2 мая 2014 года», — указал сенатор.

«В голове не укладывается: Одесса, самый интернациональный город мира, город Иосифа Дерибаса, Анны Ахматовой, Эдуарда Багрицкого, Ильи Ильфа, Леонида Утесова, оказалась под «черной пятой» националистов. Это немыслимо. Это просто не может долго продолжаться, потому что противоречит человеческому естеству», — заявил Клинцевич.

Ту-154, направлявшийся на российскую военную базу Хмеймим в Сирии, рухнул в Черное море недалеко от побережья Сочи утром 25 декабря. На борту находились 92 человека — артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, члены экипажа, врач Елизавета Глинка — Доктор Лиза.

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