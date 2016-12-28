Ростов-на-Дону, 28 декабря, 2016, 13:49 — ИА Регнум.



Борис Окороков. Шахтеры. 1963

В Ростовской области горнякам компании-банкрота «Кингкоул» продолжают выплачивать задолженности по зарплате. За неделю шахтёрам перечислено уже 39,4 млн рублей. Накануне на счета угледобытчиков поступила зарплата за июль 2015 года, следует из ежедневно обновляющейся хроники выплат на сайте ОАО «Региональная корпорация развития», передаёт ИА REGNUM 28 декабря.

Так, накануне зарплату за июнь-июль 2015 года получили работники ЗАО «Ростовгормаш», «УК «Алмазная» и ОАО «Замчаловский антрацит». Всего с 21 по 27 декабря было произведено 2 тыс. 368 выплат.

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Напомним, что выплаты горнякам «Кингкоула» производит ОАО «Региональная корпорация развития». В августе-сентябре текущего года угледобытчикам было перечислено около 3 тыс. выплат за апрель-май 2015 года. Всего задолженность перед 2,5 тыс. трудящихся была накоплена в размере 320 млн рублей.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, с мая текущего года донские горняки начали проводить пикеты и устраивать акции протеста. В июне уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Кингкоул» Владимира Пожидаева было направлено в суд. Перед Фемидой он ответит за невыплату зарплаты шахтёрам Гуково, несмотря на то, что получил средства от реализации каменного угля, который добыли работники ОАО «Замчаловский антрацит» и ОАО «УК «Алмазная».

Самих горняков больше волнует вопрос получения честно заработанных денег, поэтому «жертвы» нерадивого собственника в августе объявили голодовку. Их чаяния услышали региональные власти, и с мёртвой точки решение вопроса было сдвинуто.