Москва, 28 декабря, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Выплаты материальной помощи в размере 5,8 млн рублей семьям погибших при крушении самолета Ту-154 над Чёрным морем начнутся сегодня, 28 декабря. Об этом сегодня сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании Общественного совета Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

Ya.ru Сергей Шойгу

Он поблагодарил членов Общественного совета за участие и слова соболезнования родственникам погибших. «Для нас это важно. Ваша поддержка, и то, что это горе, беда для родных и близких не стала только их бедой. Они чувствуют нашу поддержку. Мы не только о ней говорим, но и, безусловно, делаем», — отметил Шойгу.

Он добавил, что Минобороны России работает с семьями, которые нуждаются в дальнейшей поддержке, разрабатываются различные меры поддержки семей сотрудников, погибших при крушении самолета.

Читайте также: Подъём обломков Ту-154 со дня Чёрного моря не прервётся в новогоднюю ночь

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, крушение самолёта Ту-154, направлявшегося на авиабазу Хмеймим (Сирия) с гуманитарной миссией, произошло 25 декабря — через несколько минут после вылета из Адлера (Сочи). Погибли все находившиеся на борту — 92 человека. Начато расследование, со дня Чёрного моря подняты бортовые самописцы, записи которых расшифровываются. Обнаружены тела 17 погибших.