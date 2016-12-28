Ставрополь, 28 декабря, 2016, 13:24 — ИА Регнум.



jorisamonen Овощи

В Ставропольском крае площадь круглогодичных теплиц увеличена до 60 га, что позволит выращивать в год на 15 тыс. тонн овощей больше.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве экономического развития, в станице Марьинской Кировского района запущена третья очередь круглогодичной теплицы компании «Овощи Ставрополья», входящей в состав агрохолдинга «Эко-культура».

Запуск третьей очереди теплиц позволит выйти на круглогодичный цикл производства овощей. В проект вложено 6,4 миллиарда рублей.

Это финальный этап реализации крупного импортозамещающего инвестиционного проекта общей стоимостью более 10 млрд рублей. Площадь теплиц на Ставрополье теперь расширена до 60 га. В теплицах компании «Овощи Ставрополья» будет выращиваться половина всех тепличных овощей в Ставропольском крае.

Производственные площади в Кировском районе дадут порядка 260 новых рабочих мест.

«Холдинг располагает несколькими производственными площадками в разных регионах страны, но постоянно наращивает свое присутствие на Ставрополье», отметил заместитель председателя правительства края Андрей Мурга.

Агрохолдинг «Эко-культура» реализует в регионе еще один инвестпроект «Солнечный дар» стоимостью порядка 30 млрд рублей. Он предполагает строительство круглогодичных теплиц на территории 100 гектаров, что принесет экономический эффект в создании 1400 новых рабочих мест и увеличит производство овощей в крае на 75 тысяч тонн в год.

По данным Минэко в 2020 году общий объем инвестиций Агрохолдинга «Эко-культура» приблизится к 40 млрд рублей, а площадь тепличных комплексов компании превысит 170 гектаров.

Напомним, к 2020 году в Ставропольском крае запланировано увеличение площади тепличного комплекса региона для выращивания овощей до 300 га. В крае реализуется три инвестпроекта в этой области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ставрополье идет строительство другого тепличного комбината по выращиванию овощей в закрытом грунте с использованием технологии досвечивания на площади 43 га в селе Старомарьевка Грачевского района. Ежегодно там смогут производить более 35 тысяч тонн овощей.

Инициатор проекта — ООО «Интер-Юг». Его стоимость составляет порядка 3,2 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать более 800 новых рабочих мест.

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ООО ТепличныйКомплекс «ЭкоПродукт» строит в Красногвардейском районе Ставрополья тепличныйкомплекс на площади 20 га. Там будет выращиваться до 10 тыс. тонн огурцов, салата, зелени, редиса и томатов.

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