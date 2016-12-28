Пекин, 28 декабря, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Руководство Национального заповедника панд сообщило о смерти старейшего самца гигантской панды по кличке Пань Пань. Бамбуковый медведь родился в 1985 г. на территории провинции Сычуань.

Raw2daBon3 Панда

По словам представителя заповедника, вскоре после того как у Пань Пань была обнаружена опухоль желудка состояние животного начало стремительно ухудшаться. Несмотря на все усилия со стороны сотрудников заповедника, спасти животное не удалось, пишет «Чжунго жибао».

Уже несколько тысяч пользователей китайских социальных сетей направили в адрес заповедника слова поддержки и принесли свои соболезнования в связи со смертью старейшего бамбукового медведя.

В августе 2016 г. жители Гонконга поздравили самую старейшую панду в мире с ее 38-летием. Панда Цзя Цзя более 5 лет подряд удерживала рекорд самого пожилого бамбукового медведя.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в октябре Цзя Цзя была усыплена из-за серьезных проблем со здоровьем.