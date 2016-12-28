Сочи, Краснодарский край, 28 декабря, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Работы по подъёму со дна Чёрного моря обломков разбившегося 25 декабря самолёта Ту-154 будут продолжаться в течение месяца. Новогодняя ночь не станет исключением, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Mil.ru Водолаз МЧС

Уточняется, что к настоящему моменту ещё только 30% фрагментов разбившегося самолёта поднято на поверхность с морского дна. Важным фактором является погода: если она будет благоприятной, круглосуточные работы не прервутся и в ночь на 1 января. Отмена работ может быть связана лишь с сильными волнами.

Напомним, крушение самолёта Ту-154, направлявшегося на авиабазу Хмеймим (Сирия) с гуманитарной миссией, произошло 25 декабря — через несколько минут после вылета из Адлера (Сочи). Погибли все находившиеся на борту — 92 человека. Начато расследование, со дня Чёрного моря подняты бортовые самописцы, записи которых расшифровываются. Обнаружены тела 17 погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки водолазы МЧС России в районе крушения совершили более 30 спусков под воду. Было обнаружено множество обломков Ту-154 — всего свыше 1,5 тысяч фрагментов. Примерно треть из них поднята на поверхность.

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