Ханты-Мансийск, 28 декабря, 2016, 13:15 — ИА Регнум. В Югре родственники погибшей в авиакатстрофе ТУ-54 Дарьи Трофимовой получат миллион рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве автономного округа.

ИА REGNUM Рубли

Соответствующее поручение дала губернатор Югры Наталья Комарова. Выплату произведут из резервного фонда окружного правительства.

Известно, что Дарья Трофимова проживала в Югре до 2014 года. Она окончила Центр искусств для одаренных детей Севера. Затем переехала в Москву и стала работать в Ансамбле песни и пляски Российской армии имени Александрова. Мать девушки живёт в посёлке Сорум Белоярского района.

Также Наталья Комарова поручила своему заместителю Всеволоду Кольцову продумать организацию отбора талантливых югорчан для работы в Ансамбле Александрова. В первую очередь, отбор будет проведён среди воспитанников Центра искусств для одаренных детей Севера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт Ту-154 разбился утром 25 декабря.