Москва, 28 декабря, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Российские банки предлагается разделить на две группы по перечню допустимых операций: банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией и ввести для них различные нормы регулирования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря, соответствующий законопроект внесли в Госдуму глава комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») и член Совфеда Николай Журавлев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Законопроект предусматривает, что с 1 января 2018 года минимальный размер собственных средств (капитала) банка с универсальной лицензией устанавливается в 1 млрд рублей. К банкам с универсальной лицензией будут применять требования для банков в полном объёме.

Для банков с базовой лицензией минимальный размер собственных средств (капитала) составит 300 млн рублей. Законопроектом устанавливается перечень операций банка с базовой лицензией. Перечень включает в себя привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады без ограничений, размещение этих средств физическим лицам, являющимся гражданами Российской Федерации, либо иностранными гражданами или лицами без гражданства, пребывающими России, субъектам малого и среднего предпринимательства, кредитным организациям, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ГУПам и МУПам в случаях, когда они соответствуют условиям отнесения к малым или средним предприятиям, а также в отдельных случаях юрлицам.

Если банк с базовой лицензией достигнет объема собственных средств в 1 млрд рублей, он сможет добровольно ходатайствовать о замене базовой лицензии на лицензию с универсальным перечнем банковских операций, таким образом расширяя область своей деятельности и при этом возлагая на себя обязательства соблюдать требования, предъявляемые к банкам, в полном объёме.

Предельный размер капитала для банка с базовой лицензией составит 3 млрд рублей. Последовательное внедрение ЦБ упрощённого регулирования для банков с базовой лицензией «позволит снизить издержки на соблюдение ими международных стандартов и будет способствовать повышению доступности банковских услуг на территории России», считают авторы законопроекта.

Для кредитных организаций, соответствующих критериям банка с базовой лицензией, Банк России подготовит изменения в нормативные акты, устанавливающие упрощенные регулятивные требования.

Согласно законопроекту, банк с универсальной лицензией, получивший статус банка с базовой лицензией или изменивший статус на статус небанковской кредитной организации, либо банк с базовой лицензией, изменивший статус на статус небанковской кредитной организации, вправе продолжать осуществление банковских операций и сделок, не разрешенных соответственно для банка с базовой лицензией или небанковской кредитной организации.

Законопроект предусматривает возможность изменения статуса банка на статус микрофинансовой компании (МФО). При этом вклады, размещенные в банках, изменивших свой статус на статус небанковской кредитной организации либо микрофинансовой компании, подлежат страхованию в системе обязательного страхования вкладов физлиц.

Законопроект предполагает возможность установления Банком России отдельных нормативов обязательных резервов и коэффициента усреднения обязательных резервов для банков с универсальной лицензией и для банков с базовой лицензией.