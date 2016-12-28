Дакка, 28 декабря, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Бангладеш задержали пять человек, подозреваемых в планировании теракта в период празднования Нового года, заявил руководитель антитеррористического отдела полиции Монирул Ислам, сообщает 28 декабря Reuters.

Nahid Sultan Бангладешская полиция

«Они планировали осуществить теракт в новогоднюю ночь», — сказал Ислам.

Задержанные принадлежат к исламистской террористической группировке «Джамаат-уль-моджахеды Бангладеш» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Полиция изъяла 62 килограмма взрывчатых веществ.

Напомним, в Дакке, столице Бангладеш, власти запретили проведение общественных мероприятий в период с заката 31 декабря до рассвета 1 января.

Правоохранительные органы считают, что боевики «Джамаат-уль-моджахеды Бангладеш» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принимали участие в террористической атаке на ресторан Holey Artisan Bakery в июле этого года. В результате нападения погибли 20 человек, 6 боевиков были ликвидированы.

Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Группировка «Джамаат-уль-моджахеды Бангладеш» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поклялась в верности организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).