Багдад, 28 декабря, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Подразделениям армии Ирака удалось освободить от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) большую часть районов города Мосул. Об этом заявил глава МИД страны Ибрагим аль-Джаафари, сообщают «Известия».

U.S. Army Иракская бронетехника в окрестностях Мосула

По его словам, от террористов зачищены 40 из 56 районов Мосула. В настоящее время военные приступают к освобождению оставшихся 16 районов.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявлял о том, что для полной зачистки Мосула от террористов потребуется три месяца. Генерал-лейтенант армии США Стивен Таунсенд, командующий войсками международной коалиции, высказывал предположения, что сирийский город Ракка и иракский Мосул, находящиеся под контролем террористов, удастся освободить до конца 2018 года.