Рим, 28 декабря, 2016, 12:43 — ИА Регнум. В статье «Новая Ялта» Дональда Трампа» журналист газеты Il Corriere della Sera Антонио Армеллини выражает обеспокоенность тем, как Дональда Трамп всерьез намеревается подорвать всю систему американской внешней политики. В качестве примера приводится назначение на пост государственного секретаря нефтяника Рекса Тиллерсона, «друга Путина».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Дональд Трамп показал, что во внешней политике настроен применить ту логику, которая позволила ему накопить большую (и спорную) удачу при смеси национализма и авторитарного меркантилизма. От повторного открытия ящика Пандоры с Ираном до вопроса НАТО, от череды недобросовестных ходов, вплоть до привилегированных отношений с Москвой».

Россия испытывает глубокий социальный кризис и кризис роста, но, тем не менее, она является постоянным членом Совета Безопасности, — пишет Армеллини. Идея о том, что побежденный Советский Союз в один миг, с окончанием коммунизма, станет верным союзником Запада, стала иллюзией. После семидесяти лет Британия до сих пор не осознала потерю своей империи: думать, что Советский Союз сможет смириться со своей потерей спустя несколько лет, было ошибкой из-за идеологии и поверхностности. «Следом за налетом ностальгии пришел реваншистский национализм, на котором Владимир Путин построил намного более сильный консенсус, как широко распространенный образ страны, которой отказывают в идентичности и отказываются признавать ее важную роль».

Итак, по мнению автора, дорога в Москву для Трампа через «новую Ялту», где две супердержавы определили бы соответствующие территории, оставляя для союзников и партнеров роли заинтересованных зрителей. Это реалистичное предположение, которое так нравится Путину. Но, как предупреждает журналист, в интересах Европы необходимо возразить, настаивая на подходе, который бы отражал позиции всех вовлеченных сторон. «Нужно учитывать также интересы тех, для кого ослабление санкций важно, как глоток кислорода. Демократия и свобода выбора не подлежат обсуждению».

Факт остается фактом: Россия и Европа не разделяют полностью одну и ту же систему ценностей и должны жить в хрупком равновесии, основываясь на общей легитимности.

Армеллини смело дает несколько советов: европейские союзники должны делать свою работу, должны «серьезно переосмыслить свою роль в НАТО и содержание тех гарантий, которые они готовы подписать в рамках Атлантического альянса». России же необходимо признать, что эволюция истории устанавливает пределы ее зоны влияния, а также то, что «серые» области должны быть управляемы по соглашению.

В качестве метода решения вопроса в статье приводится также идея обновления Хельсинкского соглашения, о которой ранее упоминал Паоло Джентилони, до недавнего времени занимавший пост министра иностранных дел Италии. В столице Финляндии в 1975 году был подписан Заключительный акт СБСЕ (Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе), было установлено десять основополагающих принципов, которые позволили перейти из острой фазы холодной войны к сотрудничеству между двумя блоками.

«Европа сегодня уже не та, очевидно, что не имеет смысла говорить о блоках: «метод «Хельсинки», тем не менее, помог бы рассмотреть в конструктивном ключе те различия, которые продолжают существовать. Пересмотреть десять принципов помогло бы иначе справиться иначе с кризисом в Крыму и найти пути для разрешения украинского вопроса», — утверждает автор Il Corriere della Sera.

Для Италии, которая будет председательствовать в ОБСЕ в течение следующего года, это важная возможность во внешней политике. «Но нужно быть осторожными, — предупреждает Антонио Армеллини, — «метод Хельсинки» не может разрешать конфликты, но это дает инструменты, с помощью которых можно управлять процессами, как только будет достигнуто соглашение: и это следует сделать в такой среде, в которой все будут призваны внести свой собственный вклад. Это не идеальный контекст для Путина или Трампа; но это важно для европейцев и, даже в большей степени, это должно быть важно для итальянского председательства».