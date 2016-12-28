Дакка, 28 декабря, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Военный корабль Мьянмы атаковал рыболовное судно Бангладеш, заявил офицер береговой охраны Бангладеш Сайфул Абсар, сообщает 28 декабря France Press.

U.S. Navy Обстрел

Инцидент произошел в Бенгальском заливе недалеко от границы с Мьянмой. Корабль ВМС Мьянмы зашел в территориальные воды Бангладеш и атаковал рыболовное судно, на котором находились 14 человек, заявил Абсар.

«Рыбаки сказали, что военный корабль открыл по ним огонь без предупреждения», — сказал Абсар.

«Четыре рыбака получили ранения. На руках и ногах были пулевые ранения», — добавил Абсар.

Служба береговой охраны Бангладеш проводит расследование, чтобы установить был ли случай нарушения границы со стороны ВМС Мьянмы.

Напомним, инцидент произошел на фоне столкновений в бирманском штате Ракхайн, который расположен у границы с Бангладеш, между представителями народности рохинджа и правительственными войсками Мьянмы.

9 октября три пограничных поста полиции на северо-западе Мьянмы были атакованы неизвестными, в результате чего девять полицейских были убиты, еще пятеро получили ранения. Ответным огнем стражей порядка были убиты восемь боевиков из примерно 200 нападавших, двое террористов задержаны.

После инцидента в пограничный штат Ракхайн были введены войска. В начале декабря количество беженцев из Мьянмы в Бангладеш увеличилось до 21 тыс. человек.