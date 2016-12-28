Сочи, Краснодарский край, 28 декабря, 2016, 12:20 — ИА Регнум. В Черном море поисковики обнаружили и подняли на поверхность второй бортовой самописец самолета Ту-154 Минобороны РФ, потерпевшего крушение 25 декабря.

Rameshng Чёрный ящик

Об этом сообщает Минобороны РФ: «Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолёта Ту-154».

Ранее в НИИ ВВС в Подмосковье был доставлен первый найденный на месте катастрофы «черный ящик».

Напомним, Ту-154, направлявшийся на российскую военную базу Хмеймим в Сирии, рухнул в Чёрное море недалеко от побережья Сочи утром 25 декабря. На борту находились 92 человека — артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, члены экипажа, врач Елизавета Глинка — Доктор Лиза. Никто из них не выжил.