Донецк, 28 декабря, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что в незаконных украинских тюрьмах могут находиться около ста военнопленных донбассцев: Киевом в списки для обмена они не включены, сообщает Донецкое агентство новостей.

Pixabay.com В неволе

«По моей информации, около 100 наших ребят находятся в тайных тюрьмах», — сообщила Морозова.

Накануне, 27 декабря, Морозова сообщила, что на Украине действуют не менее 15 тайных тюрем, в которых СБУ держит сторонников ДНР и ЛНР. По её словам, руководство республик Донбасса готово в скором времени провести с Киевом обмен пленными по формуле «690 на 47».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря две гражданки Украины, находившиеся в плену в ДНР, переданы руководителю украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану в качестве жеста доброй воли. Это сделано для ускорения процесса обмена пленными в Донбассе.