Москва, 28 декабря, 2016, 11:40 — ИА Регнум. В московских аэропортах отменено отправление более 30 рейсов, вылет нескольких лайнеров отложен. Об этом 28 декабря сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

traveLink Самолет в аэропорте

По данным на 11:30 мск, в аэропорту «Шереметьево» отменены 27 рейсов, 5 задержаны. В «Домодедово» аннулированы 9 рейсов, еще 7 самолетов вылетят по маршруту позднее. Изменений в расписании воздушных гаваней «Внуково» и «Жуковский» нет.

По сведениям Гидрометцентра России, днем в столице ожидается облачная погода и небольшой снег, местами возможна гололедица. Столбик термометра опустится до −3…−1 градуса Цельсия.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 декабря в аэропортах Москвы также были отменены около 30 рейсов, более 15 были задержаны. Синоптики прогнозировали мокрый снег, гололед и усиление ветра.