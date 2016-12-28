Ярославль, 28 декабря, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Дополнительные выборы депутата Ярославской областной думы по одномандатному избирательному округу № 9 пройдут раньше сентября 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Избирательной комиссии Ярославской области. Депутатское кресло стало вакантным после сложения полномочий заместителя председателя Ярославской областной думы Ильи Осипова, который был избран депутатом Госдумы по федеральному списку «Единой России».

Избирательная комиссия Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM дополнительные выборы должны были пройти 10 сентября, в единый день голосования, одновременно с выборами губернатора Ярославской области и депутатов муниципалитета Ярославля. Но этом случае избранному депутату останется меньше года полномочий, что не допустимо по закону.

«Изначально мы предполагали, что дополнительный выборы депутата Ярославской областной думы пройдут в сентябре, но в связи с тем, что тогда депутату останется менее года исполнения полномочий, нам придется сдвинуть день голосования. Пока что мы ведем консультации с Центризибркомом по назначению даты голосования. Самое раннее — выборы пройдут 2 апреля, крайний срок — июнь. После консультаций с ЦИКом дата довыборов будет назначена», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко.

При этом избирательный округ №9, расположенный в Ленинском районе Ярославле не остался совсем без депутата. В действующем созыве Ярославской областной думы его представляют Василий Бобков и Елена Кузнецова, избранные в состав регионального парламента по партийным спискам «Единой России» и КПРФ.