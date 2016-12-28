Екатеринбург, 28 декабря, 2016, 11:22 — ИА Регнум. В Свердловской области возбуждено второе уголовное дело в отношении директора департамента рекламы регионального Мингосимущества Игоря Разунина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении ФСБ России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Чиновнику вменяют получение взяток в крупном размере от предпринимателей, работающих в сфере наружной рекламы. Основаниями для дела стали заявления самих бизнесменов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Игорь Разунин был задержан вечером 22 декабря. А 26 декабря его отправили под домашний арест.

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Зырянов заявил о провокации со стороны силовиков. Но, как отмечают следственные органы, это его заявление «не выдерживает критики и заставляет задуматься о наличии у нынешнего руководства МУГИСО устойчивых мотивов по сохранению коррупционных схем в этом органе государственной власти Свердловской области».