Сочи, Краснодарский край, 28 декабря, 2016, 11:22 — ИА Регнум. В акватории Черного моря на месте крушения самолета Минобороны РФ в районе Сочи продолжено проведение поисково-спасательной операции. В ней на сегодня задействованы более 3,6 тысячи человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края 28 декабря, в районе крушения работает 45 морских судов, а также катеров Южного регионального поисково-спасательного отряда и Госинспекции по маломерным судам МЧС России. На всех судах находятся водолазы-спасатели, а также оборудование, необходимое для проведения подводных поисковых работ.

Mchs.gov.ru Поисковая операция в Черном море

Только за прошедшие сутки водолазы МЧС России в районе крушения самолета совершили более 30 спусков под воду. Было обнаружено множество обломков самолета — всего свыше 1,5 тыс. фрагментов воздушного судна. Примерно треть из них поднята на поверхность. Спасателям пока удалось обнаружить только 15 тел из 92 погибших. Одного из пассажиров самолета родные опознали.

Кроме того, спасатели поднимают на поверхность найденные документы и личные вещи трагически погибших пассажиров самолета Ту-154.

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Продолжают работу по оказанию необходимой помощи родственникам погибших и психологи МЧС России во взаимодействии с коллегами из Министерства обороны. Всего помощь потребовалась более чем в 300 случаях. Но, как отмечают специалисты, психологическая поддержка нужна не только родственникам, но и друзьям, коллегам, сослуживцам погибших, и даже тем, кто не был знаком ни с кем из пассажиров Ту-154, так как эту трагедию очень многие восприняли как личную утрату.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154, направлявшийся на сирийскую военную базу Хмеймим, рухнул в Черное море недалеко от побережья Сочи утром 25 декабря. На борту воздушного судна находились 92 человека — артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, члены экипажа, врач Елизавета Глинка — Доктор Лиза. Никто из них не выжил.

Поиски погибших продолжались круглосуточно с момента крушения воздушного судна. Только сегодня ночью поисковая операция была временно приостановлена. Решение принял Росморречфлот из-за сильного волнения моря в зоне поисков. Волна достигала 13−18 дециметров при достаточно порывистом ветре. Такие погодные условия считаются неблагоприятными для продолжения операции.

Неблагоприятный прогноз по погоде дают синоптики и на сегодняшний день. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение 28 декабря в Сочи ожидаются осадки в виде снега с дождем, местами сильные. Также предупреждают метеорологи и о налипание мокрого снега, гололедно-изморозевых явлениях. Порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду.