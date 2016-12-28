Пекин, 28 декабря, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте китайской государственной железнодорожной корпорации China Railway Corporation, 28 декабря состоялась торжественная церемония, посвященная началу эксплуатации одного из самых протяженных высокоскоростных железнодорожных маршрутов в мире. Новая железная дорога соединила Шанхай и Куньмин.

Alancrh Железная дорога в Китае

Новый маршрут проходит по территориям сразу пяти китайских провинций — Цжэцзяна, Цзянси, Хунани, Гуйчжоу и Юньнани. Общая протяженность маршрута превышает 2,2 тыс. км. Благодаря созданию новой магистрали длительность поездки из Шанхая в Куньмин и наоборот сократится более чем вдвое — до 11 часов, пишет «Чжунго жибао».

Благодаря тому, что большая часть пути проходит над уровнем земли, поезда смогут развивать скорость до 330 км/ч. На протяжении всего маршрута пассажиры могут воспользоваться бесплатным доступом в интернет.

Новая линия заняла второе место в Китае и мире по протяженности. Самой протяженной магистралью по-прежнему остается линия, связывающая Пекин и Гуанчжоу. Ее протяженность составляет 2,29 тыс. км.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 25 декабря состоялась торжественная церемония, посвященная началу строительства новой высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет Китай и Лаос. Строительством нового пути займется дочернее предприятие китайской корпорации China Railway Corporation (CRC).