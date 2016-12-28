Москва, 28 декабря, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Бортовой самописец потерпевшего крушение Ту-154 зафиксировал отказ системы уборки закрылков, которые во время взлета обеспечивают самолету дополнительную подъемную силу. Такая ситуация является аварийной, но еще не критической, однако пилоты Ту-154 по какой-то причине не смогли с ней справиться, сообщил изданию «Коммерсантъ» источник, близкий к расследованию авиакатастрофы.

Kristóf Csemniczky Кабина самолёта Ту-154

Утром 27 декабря водолазы смогли обнаружить на месте крушения крупный фрагмент самолета — четырехметровый кусок хвостовой части, лежавший на глубине 30 м. Внутри находился самописец, который регистрировал параметры полета и работы всех систем воздушного судна. По итогам исследований, выполненных в Центральном научно-исследовательском институте ВВС Люберцах, в Минобороны сообщили, что «перечень вероятных причин крушения самолета» удалось сузить. Результаты расшифровки «черного ящика» пока обнародованы не были.

Однако источник издания, знакомый с ходом расследования, сообщил, что прибор зафиксировал отказ системы уборки закрылков Ту-154, необходимых для обеспечения при взлете дополнительной подъемной силы на крыльях самолета. Как пояснили эксперты в области авиации, неуборка закрылков — происшествие неприятное, но не катастрофическое, такие ситуации пилоты постоянно отрабатывают на тренажерах.

Из-за неубранных закрылков на старте возникает пикирующий момент, который летчики должны компенсировать при помощи штурвала и стабилизатора самолета. Затем они докладывают о происшествии диспетчеру и возвращаются на аэродром вылета на небольшой скорости.

«Эксперты полагают, что военные пилоты, пытаясь компенсировать плавный уход самолета в пикирование, стали слишком активно тянуть штурвалы на себя, одновременно увеличивая режим работы двигателей. Из-за этого самолет мог выйти на так называемые закритические углы атаки, потерять скорость и вместо набора высоты рухнуть в море», — пишет издание.

Ранее участники расследования уже заявляли о возможном несрабатывании закрылков — такой вывод был сделан на основе показаний непосредственного очевидца происшествия. Сотрудник береговой охраны ФСБ отметил, что в момент касания воды самолет был похож на движущийся на заднем колесе мотоцикл.

Специалисты пока не отказываются и от других версий произошедшего. В частности, проверяются данные о возможном столкновении воздушного судна со стаей чаек.

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