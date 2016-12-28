Тула, 28 декабря, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Семьям уроженцев Тульской области, погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем 25 декабря, региональные власти окажут материальную помощь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 28 декабря в управлении пресс-службы правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Погибшие в катастрофе

Губернатор Алексей Дюмин подписал постановление о выплате семьям погибших 500 тыс. рублей.

Согласно документу, семьи погибших в результате крушения самолета ТУ-154 в Краснодарском крае 25 декабря 2016 года, родившихся и (или) проживавших на территории Тульской области, получат единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов добавил, что выплаты будут произведены до конца 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154, вылетевший с подмосковного аэродрома «Чкаловский» на российскую военную базу в Сирии, потерпел крушение ранним утром 25 декабря над Черным морем. Буквально за несколько минут до этого он поднялся в воздух с аэродрома Адлера, где садился для дозаправки.

На борту самолета находились 92 человека — экипаж, журналисты, представители общественности, а также более 60 артистов Ансамбля имени Александрова. Они летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом российских военных.

Выжить никому не удалось. В числе пассажиров самолета были и уроженцы Тульской области — солисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Алексей Мокриков и Виктор Санин, а также звукооператор Первого канала Александр Сойдов.

Сейчас в районе крушения самолета в Черном море продолжается операция по розыску тел погибших. К настоящему моменту подняты тела 15 человек.