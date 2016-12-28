Ярославль, 28 декабря, 2016, 10:58 — ИА Регнум. В Ярославской области за 2016-й год отремонтировано 140 километров дорог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

Ремонт дороги в Ярославле

Основные работы велись в Борисоглебском, Большесельском, Рыбинском, Некоузском районах и в Ярославле. Построено и реконструировано, а это самый сложный вид работ, — 13,8 км дорог. В их числе многострадальная улица Строителей в Ярославле. 535 объектов сделано в рамках программы ремонта дворов. Закончен ремонт мостов на юго-западной окружной дороге: через Которосль и через железнодорожные пути в районе улицы Нефтяников.

По мнению депутата областной думы и руководителя дорожной компании Евгения Сдвижкова, год был далеко не плохой для дорожной сферы.

«К сожалению, есть кредиторская задолженность. Сумма достаточно приличная, не меньше уровня прошлого года, т. е. в районе 500 млн рублей, но и это не критично. По прошлому году в первом квартале рассчитались, в новом бюджете прогарантирован такой же вариант. По конкретным объектам, можно выделить, и это очень приятно, что активно ремонтируется дорога Ярославль-Рыбинск, вологодский подрядчик интенсивно ведет работы. В сторону Пошехонья 10 км дорога сейчас строится, грех жаловаться», — высказал корреспонденту ИА REGNUM свое мнение Евгений Сдвижков.

Вопросы, а порой и возмущение у ярославцев вызывают зимние работы по асфальтировке. Сдвижков призвал не спешить с выводами.

«Сегодня у любого генподрядчик есть договорные обязательства и все жестко контролируется. Весной, в апреле происходит контрольный объезд дорог, и если что-то сделано в неблагоприятных условиях, то это сразу весной будет видно и все это придется подрядчикам исправлять за свой счет. И нам приходилось исправлять. Никогда дополнительных денег на исправление не дают», — пояснил Евгений Сдвижков.

С размером средств в дорожном фонде региона, по мнению депутата облдумы, выводы делать рано.

«Сколько-то денег перейдет с нынешнего года, а сколько будет собрано акцизов тоже еще не ясно. Например, работ выполнили на 3,5 млрд рублей, а акцизов получили 4,5 млрд. Я не думаю, что год будет для дорожников провальный», — поделился оптимизмом депутат и дорожник.

В Правительстве же региона рассчитывают на 625 млн рублей дополнительной помощи от федерации на программу городской агломерации «Ярославская» в 2017 году, и на нее же в 2018 году — уже 730 млн рублей.