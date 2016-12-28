Кабул, 28 декабря, 2016, 10:52 — ИА Регнум. В результате взрыва в Кабуле был ранен член парламента, заявили официальные представители Афганистана, сообщает 28 декабря Reuters.

Niklas Freidwall Взрыв

Факори Бехишти, член парламента Афганистана от провинции Бамиан, и его сын получили ранения в результате взрыва, заявил представитель службы безопасности парламента.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Напомним, на прошлой неделе террорист-смертник предпринял нападение на члена парламента Афганистана, семь человек погибли. Парламентарий остался жив.