Краснодар, 28 декабря, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Краснодарский край продолжит и в будущем идти курсом «зеленой экономики». В регионе в ближайшее десятилетие возрастет количество особо охраняемых природных территорий регионального значения. Всего их планируется дополнительно создать 40. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 28 декабря, по итогам Госсовета по вопросам экологии, который провел президент РФ, заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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«Необходимо ужесточать природоохранный режим, чтобы люди имели то зеленое наследство, которое мы получили от наших предков, сохранить все то, что мы имеем», — сказал глава региона.

Сейчас на Кубани 389 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Еще 40 появятся в период с 2017 года до 2026 года.

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Напомним, работу по формированию земельных участков в границах зеленых зон и постановке их на государственный кадастровый учет районы и города края начали уже в текущем году. Она должна быть полностью завершена к 1 июля 2017 года. «Первой ласточкой» в создании подобных зон стала краевая столица. Летом текущего года в Краснодаре были созданы четыре особо охраняемые природные территории местного значения, определены их границы и утверждены соответствующие положения. Это скверы Пограничников, имени Жукова, Дружбы Народов и Лазурный. На сегодня в краевом центре создано уже девять таких территорий, и все они поставлены на кадастровый учет.

Между тем, в начале декабря на совещании по формированию и сохранению зеленых территорий края вице-губернатор Сергей Усенко назвал работу по организации особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения неудовлетворительной. Так, из 44 муниципалитетов только 12 предоставили информацию о создании 63-х особо охраняемых природных территорий местного значения. Три муниципальных образования и вовсе не представили никаких данных. Однако, в ходе обследования были выявлены 23 территории, которые потенциально могут получить статус ООПТ местного значения.

В настоящее время в Краснодарском крае насчитывается 1886 территорий, занятых зелеными насаждениями, их площадь составляет 5,8 тыс. га. Из них на кадастровом учете числится всего 708. В Сочи 202 территории, занятые зелеными насаждениями и все они стоят на кадастровом учете, в Славянском районе — 225 территорий, из них на учете — 11, в Краснодаре на кадастровый учет поставлено 84 территории.