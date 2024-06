Лондон, 28 декабря, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Певец Джордж Майкл страдал от героиновой зависимости в течение последнего года жизни, он проходил курс лечения, пишет The Telegraph со ссылкой на источник.

eric molina Шприц

По данным издания, у него были срывы — несколько раз за минувший год Майкл попадал в больницу из-за передозировки. «Он употреблял героин», — сказал источник.

Отмечается, что причиной смерти героиновых наркоманов часто становится сердечная недостаточность, от которой умер певец. Ранее Майкла неоднократно задерживали из-за проблем с наркотиками.

В Оксфордшире (Великобритания) скончался британский певец Джордж Майкл: артисту было 53 года. Джордж Майкл — обладатель двух премий «Грэмми», в 1981 году создал группу «The Executives» со своим другом Эндрю Риджли. Успеха это начинание не имело, и музыканты решили выступать дуэтом под названием «Wham!». Наиболее известные песни этого периода — «Wake Me Up Before You Go-Go» и «Last Christmas».

Дуэт распался в 1986 году. Песня «Freedom» написана уже без участия Риджли.

Популярность сильно выросла после совместной работы с британским певцом Элтоном Джоном: в 1987 году они записали песню «Don't Let The Sun Go Down On Me».

Первый сольный альбом Джорджа Майкла — «Faith» (1987 г.). Было продано более 16 миллионов экземпляров — это был самый продаваемый диск в США по версии журнала «Биллборд».