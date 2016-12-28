Прага, 28 декабря, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Автопроизводитель Tatra, штаб-квартира которого находится в чешском Копршивнице, намерен вернуться к производству легковых автомобилей. В руководстве компании рассматривают возможность выпуска сразу двух новинок, сообщает издание Tvoe-avto.

Pixabay.com Эмблема Tatra

Первой новинкой может стать седан, выполненный в стиле Tatra T87. Этот автомобиль представительского класса выпускался с 1936 по 1950 год. В качестве второй модели называется компактный автомобиль в стиле Tatra T600 Tatraplan, выпускавшийся в 1948—1952 годах. В компании не планируют создавать для новинок собственную платформу — она будет приобретена у одного из ведущих производителей легковых машин.

Свой первый легковой автомобиль легендарная Tatra выпустила в 1897 году. В 1999 году с заводского конвейера сошел последний седан Tatra T700, после чего компания стала производить только грузовики.