Москва, 28 декабря, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Региональным заксобраниям предлагают дать право досрочно прекращать полномочия своих депутатов по представлению фракции или комитета, в которых состоит депутат. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Орловской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Депутаты законодательного (представительного) органа госвласти субъекта РФ обладают так называемым «свободным мандатом». Полагаем, что природа «свободного мандата» не отвечает запросам современного общества и пагубно влияет на качество законодательной государственной власти в РФ», — считают авторы законопроекта.

Законопроектом предлагается изменить правовую природу мандата депутата законодательного (представительного) органа госвласти субъекта РФ и придать ему императивный характер. Документ устанавливает норму, согласно которой, в случае систематического неисполнения депутатом заксобрания субъекта РФ предписанных законом обязанностей, полномочия такого депутата могут быть прекращены досрочно решением заксобрания по представлению фракции, в которой состоит депутат, или по инициативе комитета, членом которого он является.

Документ предусматривает право фракции инициировать досрочное прекращение полномочий заксобрания субъекта РФ — члена этой фракции — за несоблюдение положений законодательства в части исполнения депутатских полномочий. Кроме того, документом предлагается предусмотреть право инициирования досрочного прекращения полномочий депутата комитетом заксобрания, членом которого является депутат, нарушивший положения законодательства в этой сфере. «В настоящее время для депутатов Госдумы уже установлены схожие предлагаемым законопроектом дополнительные обязанности и ограничения, в связи с чем полагаем необходимым провести на федеральном и региональном уровнях аналогию права и системную взаимосвязь правовой природы депутатской ответственности за неисполнение ключевых обязанностей депутата в ходе реализации интересов избирателей, отдавших за него свои голоса», — считают авторы законопроекта.