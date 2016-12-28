Каракас, 28 декабря, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Венесуэла надеется, что благодаря венскому соглашению между членами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, удастся достигнуть стабилизации на мировом нефтяном рынке. Об этом заявил министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино в эфире телеканала Venezolana de Venevision.

Pixabay.com Танкер в Маракайбо. Венесуэла

Министр уверен, что если подписанты соглашения будут тщательно его выполнять в течение первых шести месяцев, то рынок сможет найти равновесную точку — цены на черное золото повысятся на $10−15 выше имеющегося сейчас уровня. Сейчас стоимость венесуэльской нефти — $45 за баррель. При этом дель Пино отметил, что самое тяжелое уже позади: нефтедобывающие страны уже смогли преодолеть цикл самых низких за последнее 50-летие цен на углеводороды.

Ранее ИА REGNUM писало, что Венесуэла, одна из стран-производителей нефти, наиболее пострадавшая от падения цен на нефть, планирует с 1 января сократить нефтедобычу на 95 тыс. баррелей в сутки в рамках венских договоренностей стран ОПЕК и не ОПЕК. Как было сказано в заявлении министерства энергетики страны, с самого начала 2017 года венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA начнет процесс уменьшения добычи «без ущерба для своих международных договоренностей».

Напомним, что, согласно достигнутым в Вене договоренностям, ОПЕК и еще 11 нефтедобывающих стран должны в течение первого полугодия 2017 года сократить производство черного золота на 1,8 млн баррелей в сутки. Основная доля сокращения лежит на членах нефтяного картеля, они в сумме уменьшат добычу почти на 1,2 млн баррелей в день. Другие 11 стран, не входящих в ОПЕК, согласились сократить производство в общей сложности почти на 600 тыс. баррелей, доля России — 300 тыс. баррелей в сутки. За соблюдением соглашения будет следить специальная комиссия, в состав которой вошли Россия, Оман, Венесуэла, Кувейт и Алжир, возглавит ее РФ и Кувейт.

Венесуэла, безусловно, является одной из самых заинтересованных стран в выполнении условий сделки. Так, в понедельник, 26 декабря, президент страны Николас Мадуро заявил, что в ближайшее время отправится в поездку по нефтедобывающим государствам для поддержки сделки ОПЕК. Не вдаваясь в подробности, он сказал, что предлагает новую систему, новую формулу для решения проблем рынков, цен, для стабильности, гармонии, целостности.

«Я стремлюсь по меньшей мере к 10 годам стабильности с реалистичными, справедливыми ценами на нефть, и я планирую добиться этого», — подчеркнул Мадуро.

В мае текущего года The Guardian опубликовала результаты исследования аналитиков консалтинговой компании Oxford Economics. Согласно их данным, Венесуэла является страной, которая испытала наибольшие трудности от обвала цен на черное золото среди всех нефтедобывающих стран. Отмечалось, что в течение 2014−2015 годов объем производства товаров и услуг в Венесуэле непрерывно снижался. По прогнозу МВФ, в 2016 году рецессия продолжится — ВВП упадет на 8%. При этом аналитики считают, что падение продолжится и в 2017 году.

По мнению экспертов британской консалтинговой компании, еще недавно экономическое положение дел в Венесуэле было намного лучше. Цены на нефть выше $100 за баррель, которые держались несколько лет, позволили значительно улучшить экономическую ситуацию в стране и заметно сократить число живущих за чертой бедности.

Однако стоит также отметить, что экономическое положение этой латиноамериканской страны значительно ухудшилось не только из-за падения цен на нефть, но из-за политической ситуации в стране.