Москва, 28 декабря, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Лидерами Национального рейтинга губернаторов за 2016 год стали: Сергей Собянин (Москва), Владимир Якушев (Тюменская область) и Рустам Минниханов (Татария). Таковы данные рейтинга мэров и губернаторов за 2016 год, составленный Центром информационных коммуникаций «Рейтинг»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

В случае с главами субъектов РФ, представляющими города федерального значения, в частности Москву, эксперты свою оценку основывали, в первую очередь, на факторах политических. Проблемы городского хозяйства при этом отошли на второй план.

Большой успех выпал в «Национальном рейтинге» на долю Александра Дрозденко (Ленинградская область), он занял 4-е место. По мнению большинства экспертов, его стилем в 2016 году были стабильность и стопроцентное использование всех представившихся ему возможностей.

На 5-м месте лидер одного из ключевых энергетических регионов России Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ), который всегда находится во главе практически любых исследований, посвященных региональным главам.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов — на 10 месте, лидер Югры Наталья Комарова — на 21 месте, глава Мордовии Владимир Волков — на 24-м, Леонид Маркелов (Марий Эл) — на 40-м, Александр Соловьев (Удмуртия) — на 55-м, Николай Меркушкин из Самары — на 70-м.

Виктор Назаров (Омская область) вошел во вторую группу глав регионов и занял первое место среди губернаторов Сибирского федерального округа (43-я строчка в общем рейтинге).

У главы Свердловской области Евгения Куйвашева — 62 место, у челябинского губернатора Бориса Дубровского — 66, лидер курганцев Алексей Кокорин — на 77 месте.

Рейтинги основывались на анкетировании специалистов в разных сферах. Составители рейтинга отмечают, что на протяжении года исследования фонда носили закрытый характер.

В Национальном рейтинге губернаторов отмечены предшественники только тех глав регионов, которые вступили в должность в 2016 году. Для формата и целей исследования признано лишним акцентировать внимание на нюансах статуса руководителей субъектов («и.о.», «временно исполняющий» и т.п.).

«Принципиальная смена лица губернаторского корпуса произошла в середине 2000, после отмены прямых губернаторских выборов. Ушли со сцены политики, взлетевшие на волне профессионального PRa, любители ярких заявлений на страницах федеральных СМИ, авторы политических проектов, выходивших далеко за пределы их собственных регионов. Им на смену пришла генерация хозяйственников.

Возврат к прямым выборам не привел к радикальным изменениям в «коллективном портрете глав российских регионов». Разве что увеличилась среди губернаторов группа лиц, которые могут считать себя «назначенцами Путина» и ориентированных в первую очередь на его мнение и оценки. При этом губернаторский корпус, безусловно, далеко не однороден», — считает политолог, член Центрального совета «Всероссийского совета местного самоуправления» Светлана Разворотнева.

Первая группа рейтинга

Вторая группа рейтинга

Третья группа рейтинга

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