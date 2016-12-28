Москва, 28 декабря, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Новогодняя ночь в Москве будет пасмурной, температура — в районе нуля, сообщили в центре «Фобос».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва

Синоптики отметили, что такая температура воздуха в новогоднюю ночь будет выше нормы на шесть — восемь градусов Цельсия. Похолодания стоит ожидать уже в первые январские дни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Краснознамёнске (Калининградская область) штормовой ветер повалил новогоднюю ёлку, установленную в центре города перед городской администрацией: прохожие не пострадали. У дерева подломилось основание. Накануне 27 декабря, в регионе скорость ветра достигала 27 м/с.

В Москве 27 декабря также резко ухудшилась погода. МЧС предупредило о возможных повреждения ЛЭП, падении деревьев. Аэропорты отменили часть рейсов.