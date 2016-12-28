Киев, 28 декабря, 2016, 09:34 — ИА Регнум. В Киеве в ходе новогоднего корпоратива фракции Блока Петра Порошенко (БПП) депутаты устроили две драки, сообщают украинские «Вести» со ссылкой на неназванного участника вечера.

1zoom.me Драка

По его словам, 22 декабря нардепы собрались в спортклубе, принадлежащем президенту Украины Петру Порошенко. Там произошло две драки — в зале после выступления Порошенко и генпрокурора Украины Юрия Луценко, и в курилке.

В одной из «шикарных драк» пострадал депутат Борислав Розенблат. В курилке, по словам свидетеля, не было видно, кто дрался, однако ее было слышно — дрались громко, роняя урны.

По данным издания, Порошенко в своей речи рассказал о состоянии дел в стране. Причем, по впечатлениям депутатов, глава государства показался «оторванным от реальности». Луценко же пообещал быстрый процесс по делу экс-президента страны Виктора Януковича, после которого можно будет «национализировать деньги».