Сочи, Краснодарский край, 28 декабря, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Все три бортовых самописца с разбившегося самолёта Ту-154 Минобороны РФ подняты на поверхность из Чёрного моря. Предварительно установлено, что данные магнитной ленты чёрных ящиков удастся расшифровать, сообщает RT.

Mchs.gov.ru Поисковая операция в Черном море

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 27 декабря на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом «Фалкон» обнаружен основной бортовой самописец Ту-154. «Чёрный ящик» доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в город Люберцы (Московская область).

Состояние самописца оказалось удовлетворительным. В тот же день началась расшифровка записей с магнитной ленты.

Расшифровка речевого самописца Ту-154 дала информацию о том, что происходило в кабине пилотов перед падением. Последними словами пилотов самолёта было восклицание о неисправности закрылков, затем слышен сигнал о сближении с землей и крик: «Командир, мы падаем!».

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