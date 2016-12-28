Москва, 28 декабря, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Котировки нефти марки Brent движутся к уровню 56,50. Традиционно, основной причиной роста нефтяных котировок выступают надежды на то, что договоренности ОПЕК+ принесут свои плоды и дисбаланс на рынке будет сокращаться, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

ptra Нефть

«Но вряд ли будет более внушительный рост энергоносителя до конца года. Снижение активности в преддверии праздников и фиксация прибыли теми, кто еще не вышел из сделок, будут оказывать умеренное давление на котировки. К тому же в ближайшие дни выйдут данные по коммерческим запасам нефти в США. Рост показателя это давление может только усилить», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 28 декабря, цены на нефть слабо снижаются после роста накануне. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже снизились на 18 центов (0,3%) — до $55,91 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах NYMEX опустились на 13 центов (0,2%) — до $53,47 за баррель.