Киев, 28 декабря, 2016, 08:41 — ИА Регнум. ‍Европейский союз перечислил Украине второй транш безвозмездной финансовой помощи: сумма 55,125 миллиона евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

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«Украина получила второй транш финпомощи ЕС в сумме €55,125 млн. Данная помощь — это признание реформ со стороны ЕС», — сообщили в пресс-службе.

Украинский Минфин пояснил, что безвозмездная помощь предоставлена Киеву после одобрения Европейской комиссии (ЕК). Эта структура, проведя оценку реформ, которые осуществили украинские власти, пришла к выводу, что профинансировать Украину нужно.

Речь идёт о реформах по борьбе с коррупцией, в сфере госзакупок, в управлении государственными финансами, которое после реформирования должно стать более прозрачным.

Также реформы касались госуправления, системы предоставления административных услуг. Минфин упомянул и о внедрении конституционной реформы, а также о «гармонизации избирательного законодательства и законодательства о финансировании политических партий».

В Минфине отметили, что эквивалент 55,125 миллиона евро в нацвалюте, «как и средства первого транша, направлен на финансирование расходов общего фонда украинского бюджета».

Напомним, средства ЕС выделил в рамках соглашения о финансировании, заключённого между украинским правительством и ЕК в 2014 году. Второй транш — заключительный по этому договору. Первый был перечислен в июле 2014 года в размере 250 млн евро.