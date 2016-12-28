Москва, 28 декабря, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Пара USD/RUB сегодня, 28 декабря, переживет самый волнительный день на этой предновогодней неделе, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Учитывая отсутствие интересных экономических отчетов, в центр внимания попадет отчет Минэнерго США по коммерческим запасам нефти в подземных хранилищах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Если показатель вырастет значительнее прогнозных значений, это может стать стимулом для резких распродаж Brent, а, значит, все же надавит на позиции рубля. Кроме того, именно с 28 декабря ожидается рост активности по фиксации прибыли в преддверии продолжительных новогодних праздников», — пояснила Афанасьева.

«Как показывают данные по фьючерсным позициям, число коротких позиций значительно превышает число длинных по паре USD/RUB. Это говорит о дисбалансе, который будет выправляться к концу года. Таким образом, можно ждать роста пары к отметке 61,70, которая откроет путь к 62,40», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 28 декабря Центробанк РФ понизил официальные курсы валют. Так, Официальный курс доллара снижен на 0,0497 рубля, до 60,8587 рубля. Курс евро составил 63,5730 рубля (-0,1555 рубля). Цена на нефть марки Brent снизились до $55,91.